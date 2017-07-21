Путин остался доволен общением с детьми в "Сириусе"

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Владимир Путин рассказал, что ему было очень интересно общаться с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и слушать об их планах на будущее.

После встречи с детьми Владимир Путин провёл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". Обсуждали перспективы развития центра "Сириус". Перед началом дискуссии, президент поделился впечатлениями от общения с учащимися, передает "ТВ Центр".

Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем они дышат, как строится их представление о своём собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются.

"Сириус" работает у нас два года. За это время здесь побывало 15 тысяч человек практически из всех регионов России. Как вы знаете, у нас появилось несколько новых направлений: это живопись, химия, биология, шахматы. Мы посчитали, что это очень востребованные, перспективные направления", - сказал президент.