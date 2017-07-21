Туристическая блокада: Украина блокирует выезд граждан в Крым

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Киев заявил о значительном сокращении пассажиропотока из Украины в Крым, примерно на 13% за прошедший месяц. Однако бесконечная вереница машин, которая уже не первый день почти без движения стоит перед КПП, свидетельствует, скорее об обратной ситуации. Людей не останавливают ни угрозы националистов, ни долгие часы ожидания на границе.

Украинские пограничники неохотно отпускают своих сограждан в российский Крым. Многие едут на полуостров на выходные в многочисленные санатории, к друзьям, родным, к тому же украинцы предпочитают крымские дачи. По их словам, отправить бабушку с внуками на лето через границу гораздо безопаснее, чем патриотично оставлять их внутри страны. Отпуск для сотен людей начинается с многочасовых пробок на своей же границе, передает "ТВ Центр".

Границу в сторону Крыма в сутки переходят больше шести тысяч человек и почти тысяча машин. Автобусное и железнодорожное сообщение Киев запретил еще два года назад в надежде блокировать полуостров. Когда стало понятно, что мера эта бесполезна - все пересели на частный автомобильный транспорт, людей стали пугать долгими очередями на границе.

Как только украинские пограничники замечают съемочную группу "ТВ Центра", автомобили начинают пропускать. Якобы для своих же граждан для выезда препятствий никаких. Туристы ожидают, что столько же придётся стоять на нашем погранконтроле. Но на российской стороне досмотр и оформление занимают не больше получаса.

Давать интервью российским телеканалам украинцы зачастую отказываются, ссылаясь на то, что еще предстоит обратная дорога домой. Таксисты, которые перевозят людей на крымские курорты, и вовсе скрывают свои лица. На плакатах по пути на границу четко сформулирована позиция официальных властей — отдыхающих в Крыму приравняли к предателям Родины.

Так называемая "туристическая блокада" в самом Крыму никак не ощущается. Ведь основной доход здесь получают от российских отдыхающих. Да и самих украинцев пробки на границе не пугают. С каждым годом туристов с Украины становиться только больше.

Причем на полуостров некоторые попадают не только по суше. Российские пограничники вновь обнаружили гражданина Украины в открытом море. На этот раз на спасательном плоту. В какой-то момент мужчина потерял ориентацию, запаниковал, а судно перевернулось. Домой на Украину турист попадет уже через официальную границу.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.