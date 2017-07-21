Недетский разговор с Путиным. Главное

Теги: Политика путин наука

Почти три часа длился в Сочи "Недетский разговор" Владимира Путина с учащимися образовательного центра "Сириус". На встречу с ним пришли более 800 участников июльской смены из 66 регионов страны. Вопросы были действительно недетскими - о поддержке науки, свободе слова в интернете, экономике и политике.

О соцсетях

У меня тяжёлый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram: я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели. Я лично практически этим [интернетом] не пользуюсь.

Что касается ников. Это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, и я пользовался иногда в силу технологической необходимости псевдонимами, но сейчас для меня пользоваться псевдонимом просто нелепо, никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стал, просто под своим собственным именем.

Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов", но у всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определённый уровень конспирации. Здесь-то зачем. Чего прятаться-то?

О жизни

Я живу нормальной, обычной жизнью, то есть не тогда, когда есть время, а я выстраиваю график своей работы таким образом, чтобы у меня находилось время и на какое-то творческое развитие, на то, чтобы музыку послушать, спортом позаниматься, со своими друзьями пообщаться. Я специально выделяю на это время.

О выборах

У меня была возможность, меня даже упрашивали в своё время Конституцию поменять. Я не стал этого делать, не намерен делать этого в будущем. В Конституции всё написано. Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я ещё не решил, я ещё посмотрю. В 2018 году, как вы знаете, выборы. До начала избирательной кампании ещё время есть, поэтому посмотрим. Но в целом, я считаю, что живу нормальной жизнью с определённой спецификой, которая есть, мне кажется, в каждом виде деятельности.

Об Украине

Нынешняя власть приходила на волне борьбы с коррупцией. Это было одним из флагов, с которым оппозиция шла к власти. К сожалению, шли они через госпереворот. Но они пришли к власти, и что, результат какой? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти и до них.

О ценностях

Первое – это сама жизнь, это самая большая ценность, далее – любовь и свобода. Вот по каждой из этих позиций можно трактаты написать. Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна: это чисто биологическое состояние или интеллектуальное? Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь. Это отношения между мужчиной и женщиной, но есть любовь к родителям, к Родине. Что такое свобода? Где она? Как она далеко распространяется? И где она заканчивается? Заканчивается там, где мы начинаем нарушать свободу других людей, и как сопоставлять свою собственную свободу со свободой другого человека?

О преемнике

Есть ли у меня какой-то преемник? Хочу вам сразу сказать, что общая международная практика заключается в том, что, если лидер партии страны и государства уходит, то, не всегда, но, как правило, он обществу кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то конкретного человека, как на того, который мог бы возглавить, скажем, Правительство, страну или партию. Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Поэтому, кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами Российской Федерации.

О событии, перевернувшим жизнь

У меня, пожалуй, не было ничего такого, чтобы раз – и изменило, то есть было, но влияние. Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Наверное, все-таки, развал Советского Союза.