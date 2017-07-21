Белый дом назвал имя нового пресс-секретаря

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Пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс. Она сменила на этом посту Шона Спайсера. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. По данным СМИ, Спайсер ранее подал в отставку в связи с несогласием с руководством по кадровым вопросам.

Пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс, ранее занимавшая пост заместителя спикера администрации США, передает ТАСС. Таким образом, она сменила в должности своего начальника, Шона Спайсера. Об этом сообщил новый директор по коммуникациям президента США Энтони Скарамуччи.

"Прежде всего, я хотел бы объявить официально, что Сара Хакаби Сандерс будет пресс-секретарем, так что вы можете ее поздравить после [брифинга]", - сказал Скарамуччи репортерам. Он также пообещал наладить отношения Дональда Трампа со СМИ. "Я думаю, у президента будут потрясающие отношения с прессой", - заявил он на брифинге.

В свою очередь, Трамп поблагодарил Шона Спайсера за работу в должности пресс-секретаря и пожелал ему удачи, напомнив о высоких телевизионных рейтингах. Это заявление главы государства зачитала Сара Сандерс.

"Я желаю ему дальнейших успехов, поскольку он двигается навстречу новым возможностям. Только посмотрите на его прекрасные телевизионные рейтинги", - говорится в заявлении Трампа. "Я благодарен Спайсеру за его работу от имени моей администрации и американского народа", - привела Сандерс слова американского лидера.

Тем временем Спайсер продолжит работу в администрации президента до конца августа. "Для меня было честью и привилегией служить президенту США Дональду Трампу и этой потрясающей стране. Я продолжу работу до конца августа", - написал он в Twitter.

Бывший пресс-секретарь Белого дома в пятницу подал в отставку в связи с несогласием с руководством по кадровым вопросам, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации других американских СМИ, Спайсер был против назначения Скарамуччи.

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