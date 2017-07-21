Путин встретился в Сочи с президентом Азербайджана

Теги: Политика путин азербайджан встреча

Владимир Путин в пятницу вечером встретился в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсуждали двусторонние вопросы и искали решения региональных проблем.

В Сочи вечером прошла встреча Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-азербайджанских отношений, а также обстановку в кавказском регионе. Она непростая, отметил Владимир Путин, но именно такие встречи лидеров дают возможность найти решение сложных проблем.

Ильхам Алиев со своей стороны подтвердил, что сотрудничество наших стран развивается успешно и выразил надежду, что встреча с президентом России послужит его дальнейшему укреплению.