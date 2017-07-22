Генерал США заявил об отсутствии у армии страны прав находиться в Сирии
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У США нет законных оснований оставаться в Сирии, где без разрешения местных властей они проводят военную операцию против террористов. Об этом заявил глава спецназа США генерал Рэймонд Томас. По его словам, единственным основанием для пребывания американских военных в Сирии является борьба с терроризмом.
Глава спецназа США генерал Рэймонд Томас заявил, что у армии страны нет прав находиться в Сирии, где без разрешения Дамаска они проводят военную операцию против террористов. Он подчеркнул, что единственным основанием для пребывания американских военных в Сирии является борьба с терроризмом, передает РИА Новости.
"Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". Они уже были близки к этому… Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать", - отметил Томас в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.
Вместе с тем, генерал рассказал, что единственным основанием для пребывания военных США в Сирии является борьба с терроризмом. Из-за этого Вашингтон отказывается прекращать свои операции, несмотря на протесты властей страны.
Власти Сирии выступают против иностранного военного присутствия на своей территории без разрешения.
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