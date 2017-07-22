Экс-глава разведки США заподозрил Трампа в попытке сделать Россию "снова великой"

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Бывший директор разведки США Джеймс Клэппер заявил, что президент Дональд Трамп, вероятно, хочет сделать Россию "вновь великой", тем самым, нарушив свое предвыборное обещание "сделать вновь великой" Америку.

Экс-глава разведки США Джеймс Клэппер считает, что президент страны Дональд Трамп, возможно, хочет сделать Россию "вновь великой". При этом он в таком случае нарушит свое предвыборное обещание "сделать вновь великой" Америку, передает РИА Новости.

Об этом он заявил на конференции по безопасности в Колорадо. По его словам, неизвестно воспринимает ли Трамп "российскую угрозу" всерьез.

Спецслужбы США обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", которое якобы было в 2016 году. Расследование на эту тему ведут ФБР, а также комитеты по разведке палаты представителей и сената. Кроме того, расследование ведет специально назначенный прокурор.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

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