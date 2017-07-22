В России приступили к разработке новых военных конвертопланов

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В России в интересах военных создаются конвертопланы, а также тяжелые беспилотники. Об этом заявил главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. По его словам, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей".

Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что в интересах армии создаются конвертопланы, а также тяжелые беспилотники. В будущем они смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей".

"Работы в России идут по всем направлениям - и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы", - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что создание такой сетецентрической системы позволит значительно удешевить подготовку операторов беспилотников, отметил Бондарев.

"Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним- двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле", - сказал главком.