На Ставрополье в результате ДТП с микроавтобусом погибли двое

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Два человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Ставропольском крае. У машины сдулось колесо, водитель потерял управление, и минивэн съехал в кювет, после чего, перевернулся.

В Ставропольском крае в результате серьёзной аварии два человека погибли, четверо - госпитализированы. По данным регионального ГИБДД, всё произошло в ночь на 22 июля в Будённовском районе, сообщает "ТВ Центр".

Микроавтобус двигался в направлении Ставрополя. По дороге у машины сдулось колесо. Водитель потерял управление. В итоге минивэн съехал в кювет и перевернулся. Пострадавшие в ДТП были доставлены в ближайшую больницу.

Кроме россиян в микроавтобусе находились ещё двое граждан Азербайджана, в том числе, и сам водитель. В ГИБДД уточнили, что мужчина за рулём уже четыре года, и ранее на территории Ставрополья к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.