В Якутию на борьбу с лесными пожарами направили Бе-200

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Самолёт-амфибия Бе-200 направлен в Якутию для борьбы с лесными пожарами. Также в республику переброшена дополнительная наземная техника.

На Дальнем Востоке усиливают группировку для борьбы с лесными пожарами. В Якутию, где сейчас самая сложная обстановка, из Хабаровска направлен самолёт-амфибия Бе-200, сообщает "ТВ Центр".

За один раз судно может сбросить на очаги возгорания почти 12 тонн воды. Кроме воздушных сил, в республику переброшена дополнительная наземная техника. Также на месте работают специалисты пожарно-химических станций. Угрозы населённым пунктам нет. Борьбу с огнём ведут и в Бурятии, Магаданской области, на Сахалине и Камчатке. По последним данным Авиалесоохраны, в Сибири и на Дальнем Востоке возгорания зафиксированы на площади более 24 тысяч гектаров. Задействовали две тысячи человек и более 150 единиц спецтехники.