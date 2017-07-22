Палестина разорвала официальные контакты с Израилем

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Ситуация накалилась до предела. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о прекращении всех контактов с Израилем. До тех пор, пока власти этой страны не отменят принятые ими меры безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме. Вход на территорию Старого города запретили всем мужчинам младше 50 лет, установили рамки металлоискателей. Из-за этого в городе и за его пределами начались ожесточённые столкновения с сотрудниками правопорядка. Трое палестинцев погибли, сотни человек пострадали.

Летящие бутылки, камни, куски арматуры. Восточный Иерусалим один за другим сотрясают выстрелы израильского спецназа. У ворот Старого города металлоискатели. Выставлен кордон. Полицейские заслоны атакуют возмущённые палестинцы, пытающиеся прорваться к Храмовой горе. Но в ответ стражи порядка закидывают толпу шоковыми гранатами и выпускают слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Всего в столкновениях с израильскими правоохранителями, по данным палестинского Красного полумесяца, пострадали уже более 450 человек. Трое от полученных ранений скончались.

Обеспокоенность происходящим в Иерусалиме выразили в ООН. В организации заявили о необходимости расследования гибели палестинцев и призвали стороны к мирному урегулированию. Но удастся ли остановить кровопролитие - большой вопрос. Палестина обвиняет Израиль в оккупации священных территорий и разжигании религиозного конфликта.

"От имени руководства Палестины я объявляю о замораживании контактов с израильским государством-оккупантом на всех уровнях. Это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не отменит свои меры, направленные против палестинского народа", - заявил Махмуд Аббас.

Храмовая гора - самая древняя часть вечного города, где расположена третья по значимости святыня ислама - мечеть Аль-Акса. Ограничение доступа туда мусульманам моложе 50 лет, а также установление металлодетекторов вызвало волну негодования среди верующих. Арабы требуют обеспечить беспрепятственный проход к мечети. Но власти идти на уступки не готовы.

"Рамки останутся. Наши подразделения переведены в режим повышенной готовности и будут реагировать на любые провокации", - отметил представитель израильской полиции Мики Розенфельд.

Тысячи верующих мусульман, которые теперь не могут попасть в мечеть из-за новых мер безопасности в часы молитвы приходят к подножию Храмовой горы. Расстилают специальные коврики и проводят богослужения прямо на улице, напротив сомкнувшихся рядов полицейских.

Ужесточить проход к Храмовой горе было решено неделю назад, когда у Львиных ворот Старого города группа террористов устроила перестрелку, смертельно ранив двух офицеров израильской полиции. Столкновения на улицах Иерусалима не прекращаются до сих пор. Массовую акцию протеста, которая уже получила название "Гнев Аль-Аксы", поддержали мусульманские общины в Вифлееме, Хевроне и Секторе Газа.

Алина Напара, "ТВ Центр".