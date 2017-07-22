Россия доставила гуманитарную помощь в сирийскую Латакию

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Российский центр по примирению враждующих сторон доставил партию гуманитарных грузов в горную Латакию. Помощь прибыла в отдалённую деревню, расположенную на границе с провинцией Хомс.

В США подтвердили, что закрывают программу ЦРУ по поддержке так называемой умеренной оппозиции в Сирии. Как рассказал генерал американских Вооружённых сил Рэймонд Томас, данный шаг обусловлен оценкой эффективности программы, но не является уступкой России, о которой ранее поспешили сообщить мировые СМИ. Между тем, российский центр по примирению враждующих сторон доставил партию гуманитарных грузов в горную Латакию, сообщает "ТВ Центр".

Отдалённая деревня расположена на границе с провинцией Хомс. Туда привезли около тонны продовольствия. В населённом пункте сейчас остаются, в основном, старики, женщины и дети. Большинство мужчин служат в сирийской армии. Несколько лет рядом с деревней проходила линия фронта. Боевики постоянно обстреливали пастбища и угодья, не давая жителям заниматься сельским хозяйством. Спокойнее стало лишь, когда Латакия присоединилась к режиму перемирия.

"Центр по примирению враждующих сторон охватывает все новые районы Латакии, сегодня мы находимся в населенном пункте Пшили, гуманитарная помощь необходима в связи с тем, что населенный пункт очень удален от основных районов и находится в высокогорье, кроме того, здесь более 200 человек, которые потеряли кормильцев. Сегодня мы привезли сюда 300 продовольственных пакетов, это около тонны продовольствия", - отметил представитель российского ЦПВС Александр Воронцов.