На юге Новой Зеландии объявили ЧП из-за непогоды

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Власти Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за проливных дождей на юге страны. Там снова ожидаются ливни, штормовой ветер, в некоторых районах - град.

На юге Новой Зеландии власти объявили режим чрезвычайного положения из-за проливных дождей. Сразу в трёх областях подтоплены дома, земельные участки и фермерские хозяйства, информирует "ТВ Центр".

Из-за оползней отрезанным от остального мира оказался город Данидин. Там проживают более 100 тысяч человек. Сейчас попасть в населённый пункт удаётся только по воздуху - дороги затоплены. Местные жители не могут покинуть свои дома. Для оказания помощи задействовали более 200 военнослужащих. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время улучшения погоды ждать не стоит. На юге Новой Зеландии снова ожидаются ливни, штормовой ветер, в некоторых районах - град.