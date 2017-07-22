Наталия Солженицына отмечает 77-летие

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Наталия Солженицына отмечает день рождения. Ей исполнилось 77 лет. Поздравительную телеграмму вдове писателя Александра Солженицына направил президент России Владимир Путин.

В субботу день рождения отмечает Наталья Солженицына. Общественному деятелю и вдове знаменитого писателя - 77 лет. С первых дней знакомства с Александром Исаевичем она сразу стала его главной помощницей и сподвижницей, сообщает "ТВ Центр".

Спустя несколько лет после свадьбы, в 1974 году Александра Солженицына обвинили в госизмене, лишили гражданства и выслали за границу. Наталия Дмитриевна с четырьмя детьми уехала вместе с мужем в Цюрих, где занималась работой "Русского общественного фонда помощи политзаключённым", более известного как "Фонд Солженицына".

Семья драматурга вернулась на родину только через 20 лет. Сегодня Наталия Дмитриевна, кроме постоянной общественной деятельности, продолжает выпускать собрания сочинений Александра Солженицына. По её словам, неопубликованных текстов ещё очень много.

Поздравительную телеграмму ей направил глава государства Владимир Путин.