Чайка и косуля стали друзьями в иркутском зоопарке

Теги: Общество животные иркутск

За необычной дружбой наблюдают посетители контактного зоопарка в Иркутской области. Уже несколько недель чайка там живёт в вольере у маленькой косули, защищает её от других обитателей. И отказывается улетать. Птенца и оленёнка привезли в питомник почти одновременно. Они оба остались сиротами. Первого побила более крупная птица, а косулю, которой на тот момент было всего несколько дней, нашли в лесу.

Восемь кормлений в день ей жизненно необходимы. Немного попив из бутылочки, косуля тут же засыпает. Теплое козье молоко по составу похоже на материнское, потому на трехнедельного детеныша действует расслабляюще, передает "ТВ Центр".

Она еще с трудом стоит на ногах, как любой новорожденный много спит. Вольер вместо тайги и люди-няньки. Детеныша косули в возрасте трех дней в Иркутский контактный зоопарк принесли сотрудники МЧС, тушившие горящий лес. Косуля-мать погибла. В одиночку детёнышу было бы не выжить. Здесь новичка поместили на карантин. Через день там поселился еще один найдёныш. Птенца чайки, травмированного и без оперения, обнаружили в болоте. В зоопарке его тоже начали выхаживать.

"Они были вместе в карантине. Единственное, что чайка была в клетке, косуля - в небольшом вольере. Как-то мы обнаружили, что чайка решила с косулей жить. Мы пытались ее отсадить в другое помещение. Это разные виды, они были на карантине, чайка отказалась есть. Как только вернули ее обратно, - весело и радостно начала купаться, есть", - рассказала ветеринарный врач Иркутского детского контактного зоопарка Алла Тишкович.

Зоологи называют это импринтингом или запечатлением - термин, которым обозначают привязанность новорожденного к тому, кого увидел первым. Но такой пример межвидовой дружбы специалисты Иркутского детского контактного зоопарка видят впервые. Когда закончился карантин, птицу и косулю решили не разлучать.

"Думает, что она косуля, а не чайка на самом деле. Она всегда оглядывается, озирается - где находится косуля. Если косуля встала, пошла что-то проверить в помещении. Та обязательно за ней гуськом. Не летает, а именно ходит с ней", - сказала Алла Тишкович.

Похоже, чайка взяла косулю в прямом смысле под крыло. Как младшую. После карантина новых постояльцев перевели в вольер. И чайка, и косуля здесь обжились, к соседям привыкли. Но дружбу не забыли. По утрам сотрудники зоопарка пытаются напомнить птице, что она умеет летать. И улететь, когда повзрослеет, тоже может. Только захочет ли?!

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".