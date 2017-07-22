В "Коломенском" проходит Сабантуй

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В Москве в музее-заповеднике "Коломенское" проходит общегородской праздник Сабантуй. Гостям подготовили веселые конкурсы и игры, концертную программу. Работает ярмарка сувениров.

Народные гуляния в субботу развернулись в музее-заповеднике "Коломенское". Там в седьмой раз проходит общегородской праздник Сабантуй, сообщает "ТВ Центр".

Для гостей подготовили веселые конкурсы и игры, концертную программу. Работает ярмарка сувениров. Все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни и посмотреть за традиционной борьбой на поясах. Впервые состоится регата на Москва-реке. Кроме того, на территории заповедника построили татарскую деревню - с избой, дворовыми постройками и настоящим домашним хозяйством.

Сабантуй исторически отмечают в Татарстане и Башкортостане, это праздник успешного завершения весенне-полевых работ и будущего урожая. В этом году Сабантуй пройдет в 58 регионах России и в 32 странах мира. Он официально включен в список наследия ЮНЕСКО.