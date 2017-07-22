Подписано соглашение по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии

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В Министерстве обороны России сообщили о подписании соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии. Это произошло по итогам переговоров российских военных и сирийской оппозиции в Каире.

Представители Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны подписали соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии. Об этом заявили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

"По результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны, в развитие астанинских договоренностей подписаны соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" (Дамаск, Сирия). Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - отметили в военном ведомстве.

В ближайшие дни планируется первый гумконвой в зону деэскалации и вывоз раненых.