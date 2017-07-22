Российский сенатор предложил США узаконить присутствие войск в Сирии

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Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова генерала США Рэймонда Томаса, заявившего о незаконности нахождения американской армии в Сирии. По словам российского сенатора, Вашингтон может легализовать своё пребывание в Сирии.

Если в США осознают неправомерность пребывания своих войск в Сирии, то им следует узаконить это, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так он прокомментировал слова американского генерала Рэймонда Томаса о нелегальности пребывания военных США в Сирии.

"То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом. США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии", - приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что США могут легализовать своё пребывание в Сирии. "Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав свое присутствие в этой стране? Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует",- сказал Клинцевич.

Ранее о том, что у США нет законных оснований оставаться в Сирии, заявил глава спецназа страны генерал Рэймонд Томас. По его словам, единственным основанием для пребывания американских военных в Сирии является борьба с терроризмом.