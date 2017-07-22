Пожар в иранском порту уничтожил торговые суда и рабацкие шхуны

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Сильный пожар произошел в порту Канган в Иране. Он уничтожил два с половиной десятка торговых судов, рыбацких шхун и прогулочных катеров. В ходе тушения пострадали восемь человек.

В Иране пожарные несколько часов боролись с сильнейшим возгоранием в порту Канган, передает "ТВ Центр".

Огонь уничтожил два с половиной десятка торговых судов, рыбацких шхун и прогулочных катеров. Как сообщили местные власти, ущерб только по предварительным оценкам превышает два миллиона долларов.

Пожар вспыхнул на пришвартованном судне. Загорелся насос для откачки воды. Пламя быстро перекинулось вдоль всего пирса. Во время тушения пострадали восемь человек, с ожогами и отравлениями угарным газом их доставили в больницу. Всего в момент ЧП в порту находились более 200 плавсредств.