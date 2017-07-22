Ресин побывал на строительстве храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери
Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства Храма в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери на востоке Москвы. Работы практически завершены в восточной части храмового комплекса.
На востоке Москвы строят Храм в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери. Ход работ проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".
Ранее на этом участке располагалось ветхое здание. В нём был обустроен православный храм. Но со временем проводить службы в аварийном помещении стало опасно. Поэтому решили возвести вместо него просторный собор. Старые постройки демонтируют постепенно, чтобы можно было не прекращать богослужений.
Сейчас работы практически завершены в восточной части храмового комплекса. Идёт отделка верхнего придела. Строительство ведут, в основном, на пожертвования прихожан.