Ресин побывал на строительстве храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери

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Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства Храма в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери на востоке Москвы. Работы практически завершены в восточной части храмового комплекса.

На востоке Москвы строят Храм в честь Казанской Песчанской иконы Божией Матери. Ход работ проинспектировал советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Ранее на этом участке располагалось ветхое здание. В нём был обустроен православный храм. Но со временем проводить службы в аварийном помещении стало опасно. Поэтому решили возвести вместо него просторный собор. Старые постройки демонтируют постепенно, чтобы можно было не прекращать богослужений.

Сейчас работы практически завершены в восточной части храмового комплекса. Идёт отделка верхнего придела. Строительство ведут, в основном, на пожертвования прихожан.