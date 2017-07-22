ВС Сирии объявили перемирие в Восточной Гуте

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Вооруженные силы Сирии объявили перемирие с 12:00 субботы в Восточной Гуте. При этом правительственные войска готовы ответить на любые нарушения перемирия в регионе.

Сирийское военное командование объявило о прекращении огня с 12:00 субботы в ряде районов Восточной Гуты, близ Дамаска. Об этом сообщает "Интерфакс".

Однако военные при этом оставляют за собой право отвечать на нападения на их позиции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные и умеренная сирийская оппозиция при посредничестве Египта подписали соглашения по порядку работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии.

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Подписано соглашение по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии