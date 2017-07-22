СБУ инкриминирует задержанному россиянину Агееву терроризм

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Украинские правоохранительные органы вменяют задержанному в Донбассе российскому гражданину Виктору Агееву совершение преступления по статье "Терроризм". Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак в ходе брифинга.

Задержанный в Донбассе россиянин Виктор Агеев обвиняется в терроризме. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас Агеев находится под стражей в Старобельске в Луганской области и встречается со своей матерью. Она накануне приехала из России специально для встречи с сыном.

Грицак от имени правоохранительных органов призвал мать Агеева обратиться к руководству России об освобождении украинских пленных, которых, как уточнил он, насчитывается 134 человека.

Ранее в Южном военном округе прокомментировали сюжет на украинском телеканале. В нем задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев якобы признавался, что является российским военнослужащим-контрактником. Представители ЮВО отметили, что задержанный с весны 2016 года не имеет никакого отношения к военной службе, а сам телесюжет, при этом, назвали ложью.