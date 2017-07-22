Конгресс США заставит Трампа выступить против "Северного потока-2"

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Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект о санкциях против Ирана и России. В частности, Вашингтон продолжит противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" и отводит одну из главных ролей в этом президенту США Дональду Трампу. Голосование по этому документу состоится в палате представителей 25 июля.

На сайте конгресса США появился законопроект о санкциях против Ирана и России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, документ поступил в нижнюю палату конгресса 12 июля. Это произошло ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате конгресса.

Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, законопроект предлагает, что президент США Дональд Трамп может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. Либо на тех, кто собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

При этом новые санкции США в отношении России не должны затронуть российско-американское сотрудничество в космосе и деятельность НАСА.

Голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля.