В Москву прилетели редкие для России сирийские дятлы

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В Москве в Битцевском лесу обнаружили редкого сирийского дятла. Сотрудники леса отмечают, что он очень похож на привычного для россиян большого пестрого дятла. Отличительная черта этой птицы - черный "ус", который не соединяется с черным зашейком и более бледным подхвостьем.

В Битцевском лесу обнаружили сирийского дятла. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы.

"В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках", - отметили в мэрии.

Прилет представителей этого южного вида в столицу говорит о расширении ареала на север. Во время учета сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу. Возможно, она родилась уже здесь.

Обычно сирийские дятлы гнездятся в дуплах, каждый год выдалбливая новое. Чаще всего они располагаются в стволе дерева на высоте от одного до шести метров, а бывает - выше. В отличие от остальных дятлов, как правило насекомоядных, около половины рациона сирийского дятла составляет растительная пища. Больше всего он любит различные косточковые плоды.

"Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное "кик". "Барабанная" дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла", - подчеркнули в мэрии.