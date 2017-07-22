В Мосуле во время операции против ИГ задержали россиян

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В Мосуле во время операции иракских спецслужб было задержано 26 иностранцев. Среди них есть россияне. Их всех подозревают в причастности к деятельности ИГ. речь идет о двух мужчинах, восьми детях и 16 женщинах.