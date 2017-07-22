В Мосуле во время операции против ИГ задержали россиян
В Мосуле во время операции иракских спецслужб было задержано 26 иностранцев. Среди них есть россияне. Их всех подозревают в причастности к деятельности ИГ. речь идет о двух мужчинах, восьми детях и 16 женщинах.
В иракском Мосуле местные спецслужбы задержали 26 иностранцев, среди которых есть россияне. Об этом сообщает "Интерфакс".
Их всех подозревают в причастности к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Речь идет о двух мужчинах, восьми детях, а также 16 женщинах. Всех их перевезли в Багдад. Некоторые приехали в Ирак из Чечни. Женщины родом из России, Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и ФРГ. При этом отмечается, что женщины, чьи мужья присоединились к террористам, служили в службе обеспечения безопасности, сформированной ИГ.