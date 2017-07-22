В Москве электричка насмерть сбила подростка

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На северо-востоке Москвы погиб подросток, попав под электричку. СМИ узнали, что ему было 16 лет. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне Удельная - Малаховка.

В Москве мужчина погиб, попав под электричку на Казанском направлении железной дороги в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла утром в субботу. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне Удельная - Малаховка. В этот момент на него наехал поезд.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным "Российской газеты", погибшему было всего 16-лет. Машинист заметил подростка, идущего через пути и подал звуковой сигнал, но пешеход не среагировал.