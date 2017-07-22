19:25, 22 июля 2017

Умер актер, сыгравший отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома"

Теги:  Культура  сша  актер  смерть

В США не стало актера Джона Херда. Тело было найдено горничными в гостинице. Актеру было 72 года. Самой известной его ролью была роль отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома".

В Калифорнии (США) скончался американский актер Джон Херд, известный ролью отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома". Ему было 72 года.

Как передает РИА Новости, тело Херда было найдено горничными в гостинице. В итоге в отель вызвали полицию. Причина смерти пока неизвестна.

Сообщается, что 21 июля актер перенес легкую операцию на спине и находился в гостинице для восстановления.

Кроме роли Питера Маккалистера в "Один дома", Джон Херд известен своими появлениями в фильмах "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".

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