Умер актер, сыгравший отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома"

В Калифорнии (США) скончался американский актер Джон Херд, известный ролью отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома". Ему было 72 года.

Как передает РИА Новости, тело Херда было найдено горничными в гостинице. В итоге в отель вызвали полицию. Причина смерти пока неизвестна.

'Home Alone' And 'Sopranos' Actor John Heard Dead At 71 https://t.co/x8VfeqhwtT