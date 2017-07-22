Во Франции назвали время начала переговоров лидеров "нормандской четверки"

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Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" начнутся 24 июля в 12:00 по московскому времени, заявили в Елисейском дворце. В переговорах примут участие президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии.

Власти Франции подтвердили проведение телефонных переговоров лидеров "нормандского формата". Они состоятся 24 июля и начнутся в 11:00 по местному времени (12:00 по московскому), сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Разговор пройдет между президентом Украины Петром Порошенко, президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее о том, что лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры друг с другом 24 июля, сообщил Порошенко. В пятницу эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.