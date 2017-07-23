МИД Германии предупредил Россию об ухудшении отношений из-за скандала с Siemens
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В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что скандал с поставками турбин Siemens в Крым может в очередной раз навредить отношениям Москвы и Берлина. По словам представителя ведомства, германская сторона не раз предупреждала российскую о пагубности нарушения санкционного режима.
Скандал с поставками в Крым турбин производства компании Siemens может привести к ухудшению отношений России и Германии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление источника в МИД ФРГ.
"Правительство ФРГ еще раз напоминает российской стороне о ее обязательствах и отмечает, что подобное крупное нарушение санкционного режима в очередной раз повредит германо-российским отношениям", - сказал он.
По словам источника, германская сторона неоднократно предупреждала Россию о последствиях нарушения санкций как со стороны государства, так и со стороны частных компаний. Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что российский президент Владимир Путин заверял нынешнего главу МИД Зигмара Габриэля, занимавшего тогда пост министра энергетики, что турбины Siemens не окажутся в Крыму.
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