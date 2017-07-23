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В аэропортах Москвы задержаны более 30 рейсов. По состоянию на 10:45 в "Домодедово" с задержкой вылетят 20 рейсов, еще три - отменены. В "Шереметьево" задерживаются 13 рейсов. Во "Внуково" задержек рейсов нет.

В московских аэропортах задержаны более 30 рейсов. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс. Расписания".

"В Домодедово 19 рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево задержано 10 рейсов. Во Внуково отмен и задержек рейсов на данный момент нет", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно данным сайта "Яндекс. Расписаний" на 10:45, в "Домодедово" задержаны 20 рейсов, отменены три, в "Шереметьево" задерживаются 13 рейсов.