Жертвами пожара в Челябинской области стали четверо детей

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Четверо детей погибли, один взрослый пострадал при пожаре в Челябинской области. Частный дом сгорел в деревне Верхняя Кабанка.

По данным "ТВ Центра", сообщения о возгорании поступили на пульт дежурного поздно ночью. Первый пожарный расчёт прибыл на место уже через четыре минуты. К этому моменту огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. По информации регионального отделения МЧС, всего в доме находились пять человек: отец семейства, три его дочери и племянница. Спасти удалось только мужчину.

"Погибло 4 человека, к сожалению все это дети. На месте тушения пожара работало два отделения на двух автоцистернах, одно звено газозащитной службы, использовали два ствола АБ в составе семи человек и двух единиц техники", - рассказал замначальника ГУ МЧС по Челябинской области Эдуард Дорожкин.

По словам соседей, семья считалась благополучной. В феврале этого года прошла обучение правилам пожарной безопасности. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сейчас на месте трагедии работают следователи.