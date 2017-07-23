В Свердловской области и Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

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В Москву вернулось лето. В центральном регионе установилась тёплая и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, она продержится, как минимум неделю. Ливни с градом перебрались на Урал, в Западную Сибирь и на Дальний Восток. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области, в Алтайском крае и в некоторых районах Приморья. МЧС предупреждает о шквалистом ветре и огромном количестве осадков.

Шквалистый ветер, проливной дождь – и так безостановочно почти сутки. Из-за непрерывных дождей вышли из берегов реки, сообщил "ТВ Центр". Повалены десятки деревьев, по дорогам несутся мощные водные потоки.

Лобовое стекло заливает, как бы не старались дворники. Автовладельцев призывают к соблюдению скоростного режима. Жителям рекомендуют переждать непогоду дома. Штормовое предупреждение продлено на весь день. МЧС работает в режиме повышенной готовности.

Ливни с градом в ближайшие часы накроют Урал, районы Западной Сибири и Алтайский край. Схожая ситуация в Ханты-Мансийске. Град барабанит по крышам. Сильный ветер ломает ветви деревьев.

О плохой погоде в Ульяновске уже даже не говорят. Устали. За несколько дней, что идут проливные дожди, в городе практически транспортный коллапс. В Северном и Заволжском районах под водой оказались трамвайные пути, машины по улицам практически плывут.

В зоне подтопления оказались сотни дворов и садовых участков Приморья. Из-за разлива реки Раздольная на шестом километре участка дороги Покровка - Чернятино стоит вода глубиной до полуметра. Выставлены посты ДПС, автомобилистов отправляют в объезд.

Из-за паводка в Уссурийске размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка.

"Возникает угроза затопления сельхозугодий и участков дорог, низководных мостов, близко расположенных к реке населённых пунктов. Разрушение дамб, нарушение в работе транспорта", - пояснил врио заместителя начальника ГУ МЧС по Приморскому краю Андрей Погорелов.

После вчерашнего снегопада в Санкт-Петербурге теперь в некоторых районах города стоит вода. После июльского града, достигавшего двух сантиметров в диаметре, затопило Бухарестскую улицу. Ливневая канализация не справлялась с потоком воды.

Машины приходилось вытаскивать из "водной пробки". Дожди в Санкт-Петербурге обещают снова. Циклон, по прогнозам синоптиков, разгуляется над городом во второй половине дня.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"