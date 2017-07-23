Из-за лесных пожаров в ЯНАО объявлен режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в Ямало-Ненецком автономном округе. За сутки там возникло 20 новых очагов возгорания.

Самая сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Якутии, отмечает "ТВ Центр". Там горят около 19 тысяч гектаров леса. В тушении задействованы наземные группировки и спецтехника. Также на месте работают специалисты пожарно-химических станций. С воздуха борьбу с огнём ведёт авиация МЧС. В частности, вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200. За прошедшие сутки экипажи совершили несколько десятков вылетов. Сброшено около 150 тонн воды. Особое внимание спасатели уделяют населённым пунктам. На данный момент угрозы для местных жителей нет.