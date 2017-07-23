Спецслужбы Израиля задержали 25 боевиков ХАМАС

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Израильские спецслужбы задержали 25 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, которое Иерусалим признал террористической организацией. Операция проходила на западном берегу реки Иордан.

По версии спецслужб, боевики причастны к обострению ситуации вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, отмечает "ТВ Центр". Вот уже несколько дней там не стихают массовые протесты против новых мер безопасности. Вход на территорию Старого города, где расположена третья по значимости святыня ислама – мечеть Аль-Акса, запретили всем мужчинам младше 50 лет, установили рамки металлоискателей. Арабы считают такие действия израильских властей попыткой ограничить права мусульман. В ходе беспорядков уже пострадали несколько сотен человек. Есть погибшие.