На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-востоке Китая. Из-за подземных толчков частично нарушено железнодорожное сообщение с Харбином. Это один из крупнейших городов в этой части страны.

По данным сейсмологов, эпицентр зафиксировали в соседней провинции Цзи-Линь – всего в 150 километрах от Харбина. Как рассказал "ТВ Центр", власти города незамедлительно активировали план действия в чрезвычайных ситуациях. Отправление 15 высокоскоростных поездов задержано. Местные СМИ публикуют кадры с камер наружного наблюдения, на которых видно, как люди в панике выбегают из зданий. О жертвах и масштабных разрушениях пока не сообщается.