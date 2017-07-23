В Жуковском проходит заключительный день авиасалона МАКС-2017

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В воскресенье в подмосковном Жуковском – заключительный день работы авиасалона МАКС-2017. Утром в небо поднялись более десяти отечественных и зарубежных пилотажных групп. Своё мастерство покажут знаменитые "Русские Витязи", "Стрижи" и "Соколы России". На земле для гостей салона представлены сотни образцов лётной техники.

Утром в Жуковском прошёл кратковременный дождь, но на полетную программу это не повлияло, рассказал "ТВ Центр". Ровно в 11:00 началось воздушное шоу. В рамках шоу выступили одни из главных участников этого салона – "Соколы России". В небо также поднимутся пилотажные группы из Прибалтики и Арабских Эмиратов на учебных самолётах и боевых истребителях. Но все, конечно же, ждут выступлений российских команд.

Авиасолон МАКС уже традиционно называют не только деловым, но и семейным мероприятием. Три дня выставка открыта для всех желающих. По сути, посетители попадают в интерактивный музей. Можно не только увидеть новейшие образцы гражданской и военной авиации, но и потрогать. Даже залезть в кабину и продержаться за штурвал.

Взлететь тоже можно, правда только виртуально. В павильонах есть несколько авиасимуляторов. Достаточно надеть очки виртуальной реальности и можно начинать полет.

В первый день, несмотря на плохую погоду и будний день, на МАКС приехали почти 90 тысяч человек. Накануне было 170 тысяч. Организаторы уверены, что в воскресенье будет ещё больше. По крайней мере, на поле, откуда наблюдают за полетами, свободных мест уже нет.