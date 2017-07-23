Более 200 тысяч бардов собрались на фестивале под Кировом
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Почти полторы тысячи участников и 200 тысяч гостей из России и других стран приехали на 25-й фестиваль авторской песни. Он проходит под Кировом на берегу реки Быстрица.
Песни под гитару, палатки, зрительный зал под открытым небом. В воскресенье проходит третий – заключительный день фестиваля "Гринландия". Жюри подводит итоги, отмечает "ТВ Центр". Гран-при получило трио из Ульяновской области. По мнению участников, фестиваль даёт возможность проявить себя и открыть большую сцену начинающим авторам и исполнителям. Уже в сентябре организаторы начнут принимать заявки на следующий год.