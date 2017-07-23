В Крыму проходит фестиваль экстремальных видов спорта

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Почувствовать себя экстремалом любой желающий может в эти дни в Крыму. Нужно только приехать на мыс Тарханкут. Здесь зрителей ожидают захватывающее шоу в исполнении профессионалов, и мастер-классы для новичков.

Мыс Тарханкут – самая западная точка Крыма – пятый год подряд становится центром экстремальных видов спорта, рассказал "ТВ Центр". Удобный ветер, белый песок и чистое море идеально подходят для соревнований и тренировок. От волейбола на берегу до подвод­ной охоты на глубине.

Почувствовать себя немного экстремалом в Крыму может даже новичок. "Крымэкстрим" – это десятки различных дисциплин, которые проходят на земле, воде и воздухе. Причем найти вид спорта себе по вкусу, а главное по силам, может каждый.

Испытать себя в слэклайне решаются даже самые осторожные. Хождение по натянутой ленте, так похожее на детскую забаву, оказывается очень захватывающ­им. Тем, кто на фестивале впервые, советуют начать с простого. Освоить сабсерфинг можно уже на первом занятии.

"Саб очень прост в обращении. Даже новичкам будет очень просто. Не надо паниковать, напрягаться. Даже если перевернется. Он к ноге пристегнут и никуда не уплывет", - рассказала инструктор Ольга Звейко.

Фестиваль в Крыму ежегодно собирает тысячи участников из десятка стран. На мыс Тарханкут приезжают именитые спортсмены и просто любители активного отдыха. В расписании соревнования профессионалов, мастер-классы и выступления известных диджеев.

Окунуться в это море адреналина и музыки можно будет до 6 августа. Хорошее настроение и незабываемые ощущения организаторы фестиваля гарантируют.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым