В Москве в День бокса установлен рекорд Гиннесса

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Массовой тренировкой в Москве на Красной площади отметили всероссийский День бокса.

Поставлен мировой рекорд. Удары под руководством олимпийских чемпионов одновременно отрабатывали три тысячи сорок семь человек, рассказал "ТВ Центр". Участники в майках цвета российского триколора заняли всю площадь у стен Кремля. Многие специально приехали из других городов страны. Выкладывались по полной, иначе представители Книги рекордов Гиннесса достижение не засчитали бы. Большая тренировка прошла в преддверии выборов страны-хозяйки Чемпионата мира по боксу 2019 года и международного конгресса в 2018-м. Голосование пройдёт в понедельник в Москве. Наша страна борется за право провести оба этих турнира.