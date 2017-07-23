Иркутский пенсионер убил на охоте двух человек

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В Иркутской области пенсионер застрелил на охоте двух человек и ранил еще одного. По данным МВД, в настоящее время он задержан, у него изъят охотничий карабин. По предварительной версии, причиной инцидента стал несчастный случай на охоте.

Иркутский пенсионер убил двух человек на охоте. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД региона.



Инцидент произошел у поселка Ялка в 120 километрах от районного центра Усть-Кут. Полиция обнаружила тела двух погибших и одного человека с ранениями.

"Задержан подозреваемый в стрельбе - это мужчина 1955 года рождения. По предварительным данным, ЧП связано с несчастным случаем на охоте", - отметили в пресс-службе МВД.

В настоящее время, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. У задержанного изъят охотничий карабин.