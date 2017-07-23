Российский суд заочно арестовал военного прокурора Украины

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Военный прокурор Украины Руслан Кравченко, а также следователь по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадим Приймачок заочно арестованы в России. Такое решение было принято Басманным судом Москвы. Кравченко и Приймачок ведут производство в отношении министра обороны России Сергея Шойгу.

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленных в международный розыск военного прокурора Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она.

Кравченко и Приймачок расследуют на Украине уголовное дело в отношении министра обороны России Сергея Шойгу. Кроме того, Кравченко руководит группой по делу о госизмене в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича.