В Москве умерла ведущая "Доброго утра" на Первом канале Елена Миронова

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В Москве умерла ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Елена Миронова. Коллеги принесли соболезнования родным и близким. Информация о месте и времени прощания с телеведущей будет объявлено позднее.

В Москве после продолжительной тяжелой болезни умерла телеведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Елена Миронова. Об этом сообщили на сайте канала.

"Известная телеведущая Елена Миронова ушла из жизни в Москве. Она боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее", - говорится в сообщении.

Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Елены Мироновой. Информация о дате прощания с телеведущей станет известна позднее.