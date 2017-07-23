Синоптики обещают 30-градусную жару в Москве на следующей неделе

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Июльская 30-градусная жара придет в Москву на следующей неделе. Как сообщили в Гидрометцентре России, дневные температуры начнут расти с понедельника, и к четвергу воздух прогреется до 30 градусов. В пятницу и субботу в столице ожидается 29 градусов тепла.

На следующей неделе в Москве ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, дневные температуры начнут расти в начале недели. В понедельник воздух прогреется до 24 градусов, во вторник и среду - до 26. В четверг температура вырастет до 30 градусов. В пятницу и субботу ожидается до 29 градусов тепла.

Существенных осадков, по данным Гидрометцентра, в столице не ожидается до пятницы. Дожди в московском регионе могут начаться в пятницу и субботу. За двое суток может выпасть до 20 миллиметров осадков - более пятой части месячной нормы.