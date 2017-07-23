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В возрасте 67 лет умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов. Подробности его смерти неизвестны. Тарасов был одним из первых советских кооператоров. В 2016 году он выступал кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря партии "Яблоко" Игоря Яковлева.

"Артем Тарасов, который был нашим кандидатом на выборы в Госдуму, скончался. Об этом мне сообщила его личная помощница", - сказал он.

Подробностей о смерти Тарасова представитель "Яблока" не сообщил.

Тарасов зарегистрировал свое предприятие в 1987 году одним из первых в СССР. В 1989 году из прибыли кооператива ему была выплачена зарплата в 3 миллиона рублей, 3% из которых он отдал в качестве партийного взноса. В 2016 году Тарасов выступал кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".