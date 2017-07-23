МАКС-2017 установил новый рекорд посещаемости

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В подмосковном Жуковском заверщается авиасалон МАКС-2017. В этом году форум поставил новый рекорд посещаемости. В небо поднялись более десяти отечественных и зарубежных пилотажных групп. Мастер-класс показали - знаменитые "Русские Витязи", "Стрижи" и "Соколы России". На земле для гостей салона представлены сотни образцов лётной техники.

На поле, откуда зрители наблюдают за пилотажные группами, практически нет свободных мест, отметил "ТВ Центр". Поэтому люди рассаживаются даже между экспонатами.

Авиасолон МАКС-2017 близок к завершению. Главные пилотажные группы уже выступили – "Соколы России", "Стрижи" и "Русские витязи". Зрители увидели не только фигуры высшего пилотажа, но и почти настоящий воздушный бой. В воздух поднимались также учебные самолёты. Завершат последний день авиасолона гости из Арабских Эмиратов – группа "Аль-Фурсан".

Пока в воздухе самолёты, в конгресс-центре продолжают вести переговоры различные компании. Окончательные итоги подведут только завтра, но уже понятно – этот МАКС вновь принёс России сотни миллиардов контрактов.

"По итогам деловой активности салон стал, соответственно МАКС 17-го года стал беспрецедентным, потому что могу сказать только по линии организации деловых встреч, которые мы организовывали в этом году самостоятельно. Прошло более, в них участвовало более тысячи компаний и было проведено таких около полутора тысяч деловых встреч с потенциалом свыше 300 миллиардов рублей", - рассказал коммерческий директор ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин.

Авиасалон это не только деловая активность, но и семейная атмосфера. Причём с этого года МАКС официально объединяет сердца. Пока на земле молодой человек делал предложение своей возлюбленной, пилоты группы " Русь" рисовали в небе сердце.

Три дня выставка открыта для всех желающих. По сути, посетители попадают в интерактивный музей. Можно не только увидеть новейшие образцы гражданской и военной авиации, но и потрогать. Даже залезть в кабину и продержаться за штурвал. Взлететь тоже можно, правда только виртуально. В павильонах есть несколько авиасимуляторов. Достаточно надеть очки виртуальной реальности и можно начинать полет.

По предварительный подсчётам, на авиасалон за эти дни приехали почти 450 тысяч человек, что делает этот МАКС одним из самых посещаемых за его историю.