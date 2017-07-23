Автобус несколько метров протащил ребенка с зажатой дверьми ногой. Видео

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В Норильске автобус несколько метров протащил по дороге четырехлетнюю девочку, у которой нога оказалась зажата дверьми. Водитель остановил автобус только тогда, когда за ним побежали с криками очевидцы происшествия. На него составлен протокол.

Шокирующие кадры из Норильска. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как автобус протащил четырёхлетнюю девочку несколько метров по дороге, рассказал "ТВ Центр". Ногу ребёнка зажало дверью. Водитель почему-то закончил посадку и тронулся, хотя люди даже не успели зайти в салон. Девочку пыталась удержать мама, но, понятно, что сделать это не получилось.

Малышка сильно ударилась головой. Ребёнка доставили в больницу с ушибами и ссадинами. За автобусом с криками побежали очевидцы происшествия, и только тогда он остановился. На водителя составлен протокол. Ему грозит штраф или лишение прав на срок от полутора до двух лет.