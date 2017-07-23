В Санкт-Петербурге прошла репетиция главного военно-морского парада

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К важной дате готовятся в Санкт-Петербурге. В городе на Неве прошла репетиция главного Военно-морского парада. Торжественный смотр – уже через неделю, в День ВМФ. На время тренировки в Северной столице развели мосты в дневное время.