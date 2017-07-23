В результате ДТП на Калужском шоссе пострадали четыре человека

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В Новой Москве на Калужском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Пострадавших осматривают медики.

В результате ДТП на Калужском шоссе на территории Новой Москвы пострадали четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы.

"На пересечении Калужского шоссе с поселением Рогово столкнулись два легковых автомобиля, Opel и ВАЗ-2115. В настоящее время врачи осматривают четырех человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Двух пострадавших эвакуируют вертолетом Московского авиационного центра.