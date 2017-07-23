В понедельник пройдет заседание СБ ООН по ситуации в Иерусалиме

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Совбез ООН в понедельник проведёт экстренное заседание в связи с обострением ситуации в Иерусалиме. Там уже несколько дней не прекращаются беспорядки из-за новых мер безопасности на Храмовой горе. Мусульмане обвиняют власти Израиля в ущемлении прав верующих. Они требуют убрать рамки металлоискателей и обеспечить беспрепятственный проход к мечети.

Беспорядки не прекращаются ни днем, ни ночью, отмечает "ТВ Центр". Массовые протесты охватили не только периметр старого города, но и распространились на другие кварталы Иерусалима. Молодые люди, скрывающие лица платками, бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, камни и другие подручные предметы. Главное – потяжелее. Стражи порядка отвечают дубинками и водометами. Сообщается о сотнях пострадавших и нескольких погибших.

Израильские спецслужбы на западном берегу реки Иордан задержали 25 боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. В Иерусалиме организацию считают террористической. По версии правоохранителей, боевики причастны к обострению ситуации вокруг Храмовой горы и спекулируют на вынужденном ужесточении мер безопасности. Вот уже несколько дней вход к третьей по значимости святыне ислама – мечети Аль-Акса – запрещен мужчинам младше 50 лет, для всех остальных установлены рамки металлоискателей. Несмотря на массовые протесты, такой режим введен бессрочно, заявили израильские власти.

"Мы не намерены отменять введённые на Храмовой горе меры безопасности. Все наши подразделения работают в усиленном режиме. И мы будем пресекать любые провокации и попытки насилия", - заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Арабы считают такие действия израильских властей попыткой ограничить права мусульман. Те, кто не занят беспорядками, в знак протеста молятся прямо на улице.

Ситуация вокруг Храмовой горы накалилась больше недели назад, когда у подножья в перестрелке погибли двое полицейских. В Иерусалиме это квалифицировали как теракт и ввели ограничительные меры. Реакция Палестины оказалась мгновенной. Сразу были прерваны все контакты. Президент Аббас обратился за помощью к США. В понедельник по этому вопросу соберется Совбез ООН. Также на предстоящей неделе должно состояться заседание Лиги арабских государств.

"ТВ Центр"