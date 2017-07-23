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В столице завершилось согласованное с городскими властями шествие "За свободный интернет". Участники акции прошли по бульварному кольцу от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. По данным МВД, в марше приняли участие около 800 человек.

В Москве завершилось шествие "За свободный интернет". Как сообщило агентство "РИА Новости", участники дошли до финальной точки маршрута на проспекте Академика Сахарова и разошлись.

Акция была согласована с мэрией Москвы с 14:00 до 16:00. Участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Организаторы мероприятия заявляли количество участников до 10 тысяч человек. В то же время, по данным столичного управления МВД, в шествии приняли участие около 800 человек.

"В мероприятии принимают участие около 800 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сообщили в московской полиции.